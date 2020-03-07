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Стена украинского завода «Мотор Сич» обрушилась на частный дом в Запорожье

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Фото: zp.dsns.gov.ua
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На территорию частного дома в Запорожье рухнула стена завода «Мотор Сич», сообщает 7 марта пресс-служба регионального ГСЧС.

На место происшествия прибыли спасатели. По предварительным данным, стена обрушилась из-за «естественных процессов». Никто не пострадал.

«Cотрудники ГСЧС провели оперативные действия по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, а именно — убрали колючую проволоку для предотвращения травмирования людей», — цитирует спасателей «Страна.ua».

О произошедшем сообщили администрации завода.

«Мотор Сич» — украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов.

В январе сообщалось, что перед тем как обрушилась крыша здания Кузбасского вагоноремонтного предприятия (КВРП) в городе Прокопьевск удалось вывести из помещения 41 человека.

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