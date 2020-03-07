Запорожский автозавод выпустит несколько партий автомобилей LADA

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) в рамках аудита выпустит несколько партий российских автомобилей LADA. Об этом рассказал пресс-секретарь корпорации «Укравто» Дмитрий Скляренко.

По его словам, речи о серийном производстве не идет. Аудит автомобильного производства на ЗАЗе проводят потенциальные партнеры, одним из которых является Groupe Renault.

«Процесс аудита качества и производства как такового продолжается. Полученный результат (автомобили), что логично, поступают к дилерам», — цитирует его издание 061.ua.

По данным издания «Главком», осуществляется сборка Lada Largus. Также вероятно, что ЗАЗ выпустит Lada Vesta и XRay.

Ранее эксперты назвали десятку самых популярных автомобильных марок в России. Наиболее популярными у россиян остается Lada — на учете состоит 13,9 млн машин этой марки.