Более 40 человек спасли за секунды до обрушения крыши на заводе в Кузбассе

Перед тем как обрушилась крыша здания Кузбасского вагоноремонтного предприятия (КВРП) в городе Прокопьевск Кемеровской области удалось вывести из помещения 41 человека.

Инцидент произошел в пятницу, 24 января, в 17:31 по местному времени (13:31 мск). Как рассказал «Известиям» бригадир вагоносборочного цеха Евгений Фартышев, в цехе раздался треск потолочных конструкций и крыша начала проседать. В этот момент включили сигнал тревоги и началась эвакуация.

«На всё ушло меньше минуты — всё как проходили на учениях. Вышли быстро, без паники. И буквально через несколько секунд крыша рухнула», — рассказал он.

В результате происшествия пострадала 47-летняя женщина, получившая легкую травму головы. Ей тут же оказали первую помощь в медпункте КВРП, отправили в местную больницу, откуда отпустили домой. Руководство группы компаний «Новотранс», куда входит КВРП, приняло решение наградить Фартышева за организацию эвакуации.

Ранее в этот же день стало известно, что кровля вагоносборочного цеха обрушилась на предприятии в городе Прокопьевск Кемеровской области.