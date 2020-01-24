Прямой эфир

Более 40 человек спасли за секунды до обрушения крыши на заводе в Кузбассе

0
Фото: МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перед тем как обрушилась крыша здания Кузбасского вагоноремонтного предприятия (КВРП) в городе Прокопьевск Кемеровской области удалось вывести из помещения 41 человека.

Инцидент произошел в пятницу, 24 января, в 17:31 по местному времени (13:31 мск). Как рассказал «Известиям» бригадир вагоносборочного цеха Евгений Фартышев, в цехе раздался треск потолочных конструкций и крыша начала проседать. В этот момент включили сигнал тревоги и началась эвакуация.

«На всё ушло меньше минуты — всё как проходили на учениях. Вышли быстро, без паники. И буквально через несколько секунд крыша рухнула», — рассказал он.

В результате происшествия пострадала 47-летняя женщина, получившая легкую травму головы. Ей тут же оказали первую помощь в медпункте КВРП, отправили в местную больницу, откуда отпустили домой. Руководство группы компаний «Новотранс», куда входит КВРП, приняло решение наградить Фартышева за организацию эвакуации.

Ранее в этот же день стало известно, что кровля вагоносборочного цеха обрушилась на предприятии в городе Прокопьевск Кемеровской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве произошло обрушение конструкций в складском помещении
Обрушились перекрытия и крыша горящего склада в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020