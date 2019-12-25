В Москве произошло обрушение конструкций в складском помещении

Один человек пострадал в результате обрушения конструкций в производственном здании в Москве. Об этом 25 декабря сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло 25 декабря на складе на Стахановской улице. Конструкции здания обрушились на площади 400 кв. м, сохраняется угроза дальнейшего обрушения. Один человек пострадал, также сообщается, что под завалами могут находиться еще люди. Из здания эвакуировали 20 человек.

По данным сайта kp.ru, инцидент произошел на мебельной фабрике, а обрушились межэтажные перекрытия. Сотрудники цеха складывали чемоданы под крышей, и в какой-то момент деревянные балки не выдержали веса. Уточняется, что десятки чемоданов проломили потолок и рухнули на голову мужчине, находившегося на первом этаже. Руководство фабрики уверяет, что людей под чемоданами не осталось. Спасатели проверяют эту информацию. Как отмечает телеканал «360», спасатели МЧС присвоили происшествию второй ранг сложности.

13 декабря в Москве загорелся склад с тканями на Варшавском шоссе. Площадь пожара составила 7 тыс. кв. м.