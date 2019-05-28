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В Москве обрушилась часть балкона жилого дома

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Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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В Таганском районе Москвы обрушилась часть балкона жилой пятиэтажки. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Обрушился участок балкона жилого дома, расположенного по адресу Товарищеский переулок, дом 7, строение 1», — рассказал собеседник агентства.

Место происшествия оцепили, там работают полиция и спасатели. Как сообщил источник, из-за обрушения конструкций здания есть угроза, что рухнут четвертый и пятый этажи. Сведений о пострадавших не поступало.

27 мая в Перми на жилой дом упал строительный кран, пострадал один человек. Вероятной причиной падения конструкции назвали сильный ветер.

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