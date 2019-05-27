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Один человек пострадал в результате падения крана на жилой дом

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Фото: Twitter.com/@Permactive
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В Перми на жилой дом рухнул строительный кран. Об этом 27 мая сообщает ТАСС.

«По предварительной информации, один пострадавший. На место выехали врачи, информация уточняется», — рассказали агентству в пресс-службе регионального минздрава.

По информации «Вести.ru», причиной падения мог стать сильный ветер.

Ранее, 13 мая, более 140 жильцов девятиэтажного дома в Тольятти эвакуировали из-за угрозы падения башенного крана. На место происшествия были направлены представители городской администрации и строительной компании. Наутро спецслужбам удалось установить кран на рельсы.

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