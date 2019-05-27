Прямой эфир

Пострадавшего во время нападения главреда газеты «Родина» прооперировали

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главного редактора ставропольской газеты «Родина» Николая Бондаренко, пострадавшего в результате нападения, прооперировали. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщила его дочь Светлана Сундкова.

В интервью ТАСС она рассказала, что у отца долго не прекращалось кровотечение.

«Операция прошла успешно, состояние нормальное», — добавила Сундукова.

По ее словам, у Бондаренко порезана щека — нападавший пытался ударить его ножом в горло, но промахнулся.

Ранее 27 мая сообщалось об инциденте в редакции газеты КПРФ «Родина». Туда пришел вооруженный ножом мужчина и потребовал опубликовать его статью об Иосифе Сталине. Ему отказали, и тогда мужчина набросился на сотрудников издания. В результате пострадали четыре человека, двое из них (включая Бондаренко) попали в больницу.

Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. Как выяснилось, он с 2012 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Главное управление МВД по Ставропольскому краю ведет проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбудили после нападения главы района Хакасии на журналиста
На директора якутской школы напали с ножом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017