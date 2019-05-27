Пострадавшего во время нападения главреда газеты «Родина» прооперировали

Главного редактора ставропольской газеты «Родина» Николая Бондаренко, пострадавшего в результате нападения, прооперировали. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщила его дочь Светлана Сундкова.

В интервью ТАСС она рассказала, что у отца долго не прекращалось кровотечение.

«Операция прошла успешно, состояние нормальное», — добавила Сундукова.

По ее словам, у Бондаренко порезана щека — нападавший пытался ударить его ножом в горло, но промахнулся.

Ранее 27 мая сообщалось об инциденте в редакции газеты КПРФ «Родина». Туда пришел вооруженный ножом мужчина и потребовал опубликовать его статью об Иосифе Сталине. Ему отказали, и тогда мужчина набросился на сотрудников издания. В результате пострадали четыре человека, двое из них (включая Бондаренко) попали в больницу.

Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. Как выяснилось, он с 2012 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Главное управление МВД по Ставропольскому краю ведет проверку.