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Четыре человека пострадали в ДТП со «скорой» в Саратове

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Фото: cоцсети
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Четыре человека получили травмы при столкновении машины скорой помощи и легкового автомобиля в Саратове. Об этом сообщило «РИА Новости» в воскресенье, 26 мая.

ДТП произошло в 13:47 мск на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.

«В результате ДТП в больницу доставлены трое пассажиров «скорой» и пассажирка Kia», — приводит агентство слова представителей из местного отделения МВД.

В настоящий момент ГИБДД проводит проверку, чтобы узнать все подробности инцидента.

Ранее, 25 мая, на МКАД столкнулись пять машин. По предварительной информации, при инциденте пострадал один человек.

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