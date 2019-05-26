Четыре человека пострадали в ДТП со «скорой» в Саратове

Четыре человека получили травмы при столкновении машины скорой помощи и легкового автомобиля в Саратове. Об этом сообщило «РИА Новости» в воскресенье, 26 мая.

ДТП произошло в 13:47 мск на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.

«В результате ДТП в больницу доставлены трое пассажиров «скорой» и пассажирка Kia», — приводит агентство слова представителей из местного отделения МВД.

В настоящий момент ГИБДД проводит проверку, чтобы узнать все подробности инцидента.

Ранее, 25 мая, на МКАД столкнулись пять машин. По предварительной информации, при инциденте пострадал один человек.