При столкновении микроавтобуса с фурой под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области столкнулись фура и микроавтобус. В результате аварии пострадали 11 человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло в Красноармейском районе, пишет ТАСС. Автобус, попавший в аварию, ехал из Оренбурга в Махачкалу, в нем было 13 человек.

На месте работают экстренные службы, причины аварии выясняются.

24 мая в Тамбове автобус с пассажирами врезался в легковой автомобиль, остановившийся на красный сигнал светофора. Пострадали три человека, одна из них была доставлена в медицинское учреждение.