Три человека пострадали при столкновении автобус с легковушкой в Тамбове

На севере Тамбова пассажирский автобус врезался в легковой автомобиль. Пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД Росси.

Авария произошла в четверг, 23 мая, возле одного из домов на улице Мичуринская. Автобус «Нефаз» под управлением 38-летнего мужчины врезался в «Ладу Калина» под управлением 65-летнего мужчины, который остановился на красный сигнал светофора, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 44-летняя женщина-пассажир, находившаяся в автобусе. Она получила различные телесные травмы и была доставлена в медучреждение. Также травмы получили пассажиры 22 и 28 лет. Позже они самостоятельно обратились в лечебное учреждение.

Отмечается, что эта авария стала единственным дорожным происшествием за минувшие сутки, в котором пострадали люди.