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Три человека погибли в массовом ДТП на Минском шоссе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Три человека погибли в среду, 22 мая, в результате ДТП с участием четырех машин на Минском шоссе в Московской области. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

На трассе столкнулись грузовик и три легковых автомобиля. В результате аварии два человека получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полицейские. Движение по Минскому шоссе в сторону Москвы было ограничено.

Причины аварии уточняются.

Ранее 22 мая в ГИБДД опровергли информацию о разливе 300–400 л топлива в результате столкновения на МКАД бензовоза и грузовика.

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