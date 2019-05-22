Три человека погибли в массовом ДТП на Минском шоссе

Три человека погибли в среду, 22 мая, в результате ДТП с участием четырех машин на Минском шоссе в Московской области. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

На трассе столкнулись грузовик и три легковых автомобиля. В результате аварии два человека получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полицейские. Движение по Минскому шоссе в сторону Москвы было ограничено.

Причины аварии уточняются.

Ранее 22 мая в ГИБДД опровергли информацию о разливе 300–400 л топлива в результате столкновения на МКАД бензовоза и грузовика.