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Число пострадавших в ДТП в Италии возросло до 15 человек

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Фото: Ansa
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Одна женщина, предположительно гражданка России, погибла, еще около 15 человек пострадали в среду, 22 мая, в ДТП с автобусом в итальянской провинции Сиена.

По информации местной газеты La Stampa, авария произошла в 09:30 (10:30 мск) неподалеку от города Бадессе на трассе Сиена — Флоренция. Издание сообщает, что погибшей было около 40 лет, она была гидом группы.

Большинство раненых застряли между листами железа. К настоящему времени всех пострадавших доставили в больницу Le Scotte в Сиене. Их жизнь вне опасности, пишет TGCOM24.

Российские дипломаты выехали на место происшествия, передает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Италии.

Точное число пассажиров автобуса и пострадавших еще уточняется. Ранее 22 мая портал Giornalettismo сообщал, что в автобусе находились порядка 60 человек. Все они прибыли из стран Восточной Европы, в том числе России. СМИ пишут, что автобус был двухэтажным. Он выехал утром из Монтекатини. Перед рейсом водитель прошел тест на алкоголь, который показал отрицательный результат, сообщает телеканал «360».

Место аварии оцеплено. Там работают пожарные, полиция и медики. На место происшествия вылетел медицинский вертолет.

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