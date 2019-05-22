В ГИБДД опровергли разлив более 300 л топлива на МКАД

Информации о разливе топлива в результате столкновения на МКАД бензовоза и грузовика нет, заявили в среду, 22 мая, в ГИБДД.

«Информации о разливе топлива у нас нет, никто такие сведения не подавал. Сказали, что никакого ограничения движения нет, участники ДТП стоят в правой полосе», — цитирует телеканал «360» представителя дорожной полиции.

Ранее 22 мая сообщалось, что один человек получил травмы в результате столкновения грузовика и бензовоза на 3-м км МКАД, из поврежденного бензовоза на дорогу разлилось от 300 до 400 л топлива.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.