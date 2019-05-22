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Человек пострадал в ДТП с бензовозом и грузовиком на МКАД

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Один человек получил травмы в результате столкновения грузовика и бензовоза на МКАД. Об этом сообщили в правоохранительных органах Москвы.

ДТП произошло 22 мая на 3-м км МКАД. В ходе аварии с грузовиком и бензовозом пострадал человек, ехавший в грузовике, пишет агентство городских новостей «Москва».

Мужчину зажало в машине, на место ЧП прибыли экстренные службы, спасатели извлекли пострадавшего. Как уточняет ТАСС, на дорогу из поврежденного бензовоза разлилось от 300 до 400 л топлива. Как пишет РИАМО, движение в районе аварии не затруднено. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

18 мая сообщалось, что три человека погибли в ДТП с участием грузовика под Москвой.

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