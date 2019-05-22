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Восемь человек получили тяжелые травмы в ДТП с автобусом в Италии

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Фото: Global Look Press/Egon Bömsch
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Восемь человек получили тяжелые травмы в результате ДТП с туристическим автобусом в Италии. Об этом в среду, 22 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей больницы города Сиена, куда доставили пострадавших.

Как рассказал собеседник агентства, всего в медицинское учреждение доставили 20 человек. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное.

«Восемь госпитализированы с необходимостью максимально срочно оказать медпомощь, состояние восьми оценивается как средней тяжести, четверо получили легкие травмы», — указал представитель больницы.

Авария с туристическим автобусом произошла в 09:30 (10:30 мск) на трассе между Сиеной и Флоренцией. Транспортное средство перевернулось, съехав с дороги и упав в овраг. В автобусе находилось до 60 человек — они ехали с курорта Монтекатини-Терме на экскурсию в Сиену.

В результате аварии одна женщина — предположительно, россиянка — погибла, более 30 человек, в том числе 10 россиян, пострадали. Также в аварии пострадали граждане Армении — об этом сообщили в МИД республики. Управлял автобусом итальянец.

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