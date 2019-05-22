Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

В Сети появилось видео с места ДТП в Италии, где перевернулся пассажирский автобус с российскими туристами. Кадры опубликовало издание TGR Rai Toscana в Twitter.

Incidente #Monteriggioni, un morto per ribaltamento bus turistico sulla #Autopalio. Le immagini del bus finito nella scarpata. Il raccordo autostradale Siena-Firenze è provvisoriamente chiuso in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni. @TgrRai pic.twitter.com/bB83pVXpma — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) May 22, 2019

Авария произошла в 9:30 (10:30 мск) неподалеку от города Бадессе на трассе Сиена–Флоренция. В результате одна женщина, предположительно гражданка России, погибла, еще около 15 человек пострадали. Большинство раненых застряли между листами железа. Всех пострадавших доставили в больницу Le Scotte в Сиене. Их жизнь вне опасности.