Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети появилось видео с места ДТП в Италии, где перевернулся пассажирский автобус с российскими туристами. Кадры опубликовало издание TGR Rai Toscana в Twitter.
Авария произошла в 9:30 (10:30 мск) неподалеку от города Бадессе на трассе Сиена–Флоренция. В результате одна женщина, предположительно гражданка России, погибла, еще около 15 человек пострадали. Большинство раненых застряли между листами железа. Всех пострадавших доставили в больницу Le Scotte в Сиене. Их жизнь вне опасности.