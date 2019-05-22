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Стали известны подробности ДТП с пострадавшими в Италии россиянами

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Фото: Global Look Press/Vvff/Ropi
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Стали известны подробности ДТП в Италии, где погиб один человек и пострадали около 10 граждан России. По информации портала Giornalettismo, в автобусе находились порядка 60 человек, большинство из них россияне.

Автобус, перевозивший туристов, перевернулся 22 мая на трассе Сиена–Флоренция. Он сошел с трассы и опрокинулся недалеко от города Бадессе. На место происшествия прибыла полиция и вылетел медицинский вертолет. Пожарные пытаются вытащить транспортное средство при помощи крана, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Corriere Di Siena.

Движение по развязке автомагистрали Сиена–Флоренция временно перекрыто в направлении Сиены. На дороге образовалась километровая пробка.

В посольстве России заявили о 10 пострадавших россиянах и одном погибшем.

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