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В ДТП с автобусом в Италии погиб один человек

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ДТП с участием туристического автобуса произошло в Италии в среду, 22 мая, в аварии погиб один человек. По предварительной информации, пострадали 10 россиян.

Автобус следовал из Флоренции в Сиену, в его салоне находились 60 человек. Пострадавших доставили в больницу Сиены, куда выехали сотрудники российского дипведомства. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Италии.

«В посольство поступила информация от департамента гражданской защиты Италии о том, что сегодня в 9:30 утра по дороге из Флоренции в Сиену произошло ДТП с автобусом с предположительно российскими туристами на борту», — рассказали «Известиям» в диппредставительстве.

Российские дипломаты встретятся с пострадавшими, чтобы оказать им всю посильную помощь, а также выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее агентство ANSA сообщило, что ДТП произошло в районе города Монтериджиони на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией. Согласно первым свидетельствам, люди были заблокированы в перевернувшемся автобусе.

19 мая вблизи немецкого Лейпцига перевернулся междугородний автобус, в котором находились 75 человек. В результате ДТП погиб один человек, семь получили серьезные травмы, 66 человек отделались легкими ушибами.

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