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Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии

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Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали. Он не исключил, что водитель отвлекся во время езды. Как пишет 22 мая La Stampa, в результате инцидента пострадали более 30 человек.

В настоящее время правоохранительные органы города опрашивают пассажиров автобуса, перевернувшегося на трассе Сиена — Флоренция.

«Сейчас мы опрашиваем пассажиров, которые не пострадали. Они будут проходить по этому делу в качестве свидетелей», — цитирует главу дорожной полиции сайт kp.ru.

Еще по одной из версий, водителю не удалось справиться с управлением из-за мокрого асфальта — накануне в регионе шел сильный дождь.

В салоне автобуса находились около 60 человек. Одна женщина погибла. Ей было около 40 лет, предположительно она была гидом группы.

Автобус с туристами, среди которых были граждане России, пробил ограждение, съехал в кювет и перевернулся. Авария произошла утром около 9:30 по местному времени (10:30 мск). Перед рейсом водитель прошел тест на алкоголь, который показал отрицательный результат.

Причины аварии устанавливаются.

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