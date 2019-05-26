Автомобиль влетел в стену Театра Российской армии в Москве

Автомобиль влетел в стену Театра Российской армии в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его информации, в машине находилось шесть человек. В результате аварии погибла одна девушка, которая находилась на переднем пассажирском сидении, еще два человека пострадали.

Как уточняется, трое пассажиров сумели самостоятельно выбраться из автомобиля, остальных спасатели доставали при помощи спецсредств.

По словам пострадавших, перед ДТП они отдыхали в баре, но водитель не был пьян. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

20 мая автобус в Казани выехал на встречку и протаранил ограждение. В результате аварии 37-летняя пассажирка получила раны и переломы правой ноги.