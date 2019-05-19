Семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Приморье

Семеро пассажиров получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим из поселка Валентин Лазовского района Приморья во Владивосток. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района (ЕДДС).

Автобус опрокинулся в кювет.

«Пострадали семь человек. Они получили ушибы и порезы. У одной пассажирки - перелом ребра без смещения, у водителя - подозрение на перелом ребра», — цитирует агентство собеседника в ЕДДС.

Отмечается, что все пострадавшие отказались от госпитализации и отправились в пункт назначения следующим рейсом.

25 апреля в городе Артеме Приморского края локомотив столкнулся с легковой иномаркой на железнодорожном переезде. Для того, чтобы достать из автомобиля водителя, пришлось применить гидравлический инструмент.