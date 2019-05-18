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Три человека погибли в ДТП с участием грузовика под Москвой

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Фото: РЕН ТВ
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Три человека, в том числе ребенок, погибли в дорожно-транспортном происшествии на Носовихинском шоссе в Московской области. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«На 35-м км Носовихинского шоссе грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Погибли три человек, среди них ребенок. Еще один человек пострадал», — заявил представитель подмосковной полиции.

На месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 18 мая сообщалось, что водитель и двое пассажиров погибли в результате столкновения легкового автомобиля с деревом в Курской области.

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