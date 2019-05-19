Три человека погибли в результате ДТП в Новосибирской области

В Новосибирской области у поселка Светлый Коченевского района в ДТП погибли три человека. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» в воскресенье, 19 мая.

В ходе дорожного инцидента автомобиль ВАЗ-2199 столкнулся с бензовозом. Все погибшие находились в легковом автомобиле.

Отмечается, что в числе погибших оказался и маленький ребенок.

25 февраля в Ленинском районе Новосибирска отечественная легковушка ВАЗ-21093 столкнулась со стоящей на обочине фурой. Погибли три человека, еще трое были госпитализированы. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое мужчин и женщина в возрасте 25–30 лет, находившиеся в ВАЗе.