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Три человека погибли в ДТП под Курском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Водитель и двое пассажиров погибли в результате столкновения легкового автомобиля с деревом в Щигровском районе Курской области. Об этом в субботу, 18 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat на автодороге Курск–Щигры не справился с управлением и врезался в дерево. Личности двух других погибших в ДТП мужчин устанавливаются, передает ТАСС.

Как уточнили в ГУ МЧС по Курской области, авария произошла в субботу, около 4:50 мск, в районе деревни Крутое Щигровского района.

Ранее, 14 мая, сообщалось, что двое взрослых и семимесячный младенец погибли в результате ДТП с участием грузовика в Курской области.

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