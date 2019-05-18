Три человека погибли в ДТП под Курском

Водитель и двое пассажиров погибли в результате столкновения легкового автомобиля с деревом в Щигровском районе Курской области. Об этом в субботу, 18 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat на автодороге Курск–Щигры не справился с управлением и врезался в дерево. Личности двух других погибших в ДТП мужчин устанавливаются, передает ТАСС.

Как уточнили в ГУ МЧС по Курской области, авария произошла в субботу, около 4:50 мск, в районе деревни Крутое Щигровского района.

Ранее, 14 мая, сообщалось, что двое взрослых и семимесячный младенец погибли в результате ДТП с участием грузовика в Курской области.