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Три человека погибли в результате ДТП в Курской области

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Двое взрослых и семимесячный младенец погибли в результате ДТП с участием грузовика в Курской области. От удара фура завалилась на бок и перекрыла движение.

Авария произошла в деревне Курица Курского района. По данным ГИБДД, автомобиль «ВАЗ» при движении зацепил грузовик с полуприцепом. Водитель потерял управление и допустил столкновение с ехавшим следом большегрузом. Об этом сообщает газета «Курская правда». Грузовик изменил траекторию движения, столкнулся с иномаркой Volkswagen и упал на бок.

23-летний водитель автомобиля «ВАЗ», его пассажирка и семимесячный младенец скончались на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение по трассе.

По факту аварии проводится проверка.

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