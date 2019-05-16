Задержан виновник смертельного ДТП в Иркутске

В Иркутске задержан человек, сбивший насмерть 17-летнего подростка. Об этом сообщил «Московский комсомолец» в среду, 15 мая.

Инцидент произошел ранее 15 мая. Сбив подростка, переходившего улицу по нерегулируемому переходу, водитель не остановился и уехал. Полиция сообщает, что перед телом погибшего парня не было следов торможения.

Сам водитель бросил машину во дворах и скрылся. Его личность установлена: это 22-летний иркутянин, ранее работавший барменом. У него есть жена и ребенок.

9 мая под Иркутском 40-летний водитель автомобиля Toyota сбил группу пешеходов, перепутав педали газа и тормоза.