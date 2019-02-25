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Три человека погибли в ДТП с фурой в Новосибирске

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В Ленинском районе Новосибирска отечественная легковушка столкнулась со стоящей на обочине фурой. Погибли три человека, еще трое были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла утром в понедельник, 25 февраля, на улице Троллейной. Автомобиль ВАЗ-21093 под управлением 27-летнего мужчины врезался в стоявший на обочине контейнеровоз Mercedes-Benz, пишет VN.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое мужчин и женщина в возрасте 25–30 лет, находившиеся в «ВАЗе». Также пострадал водитель легковушки, мужчина-пассажир 1984 года рождения и женщина 1995 года рождения. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности пострадавших и погибших. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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