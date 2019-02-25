Один человек погиб во время столкновения фур на трассе под Волгоградом

Крупное ДТП произошло на трассе Р-22 Волгоград–Москва. Две многотонные фуры столкнулись 24 февраля в Новониколаевском районе Волгоградской области. Водитель одного из грузовиков погиб.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на ГУ МВД по области, виновником аварии стал 46-летний водитель грузовика MAN с полуприцепом.

Машина следовала в сторону Москвы и в какой-то момент выехала на полосу встречного движения. Там фура столкнулась с еще одним большегрузом, магистральным тягачом Iveco Stralis с полуприцепом.

От удара оба большегруза развернуло на дороге, они перекрыли движение. У Iveco оторвало кабину. Водитель этого грузовика, 57-летний мужчина, скончался на месте аварии от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Польше в ДТП попали американские военные. Шесть солдат госпитализированы.