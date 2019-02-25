Три человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровске

Автобус с пассажирами врезался в дерево и сбил световую опору в Хабаровске. Три человека получили травмы.

Авария произошла на улице Волочаевской. По предварительным данным, автобус, следовавший по маршруту № 29, прижался к обочине и выехал за пределы проезжей части. Транспортное средство врезалось в дерево и световую опору, пишет ИА AmurMedia.

Очевидцы утверждают, что на проезжей части наблюдалась гололедица и смесь грязи и снега.

Ранее сообщалось о ДТП на Невском проспекте Санкт-Петербурга ночью 24 февраля. В результате наезда автомобиля BMW X6 на группу пешеходов два человека погибли, еще трое пострадали.