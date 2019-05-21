Автобус с пассажирами врезался в ограждение в Казани

В Казани 20 мая автобус выехал на встречку и протаранил ограждение. В результате аварии 37-летняя пассажирка получила раны и переломы правой ноги.

«Накануне в 21:40 напротив дома № 7 по улице Ноксинский переулок водитель автобуса МАЗ, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на ограждение», — уточнили в ГИБДД, передает ИА «Татар-информ».

Ранее в Северо-Казахстанской области (Казахстан) полицейские спасли из горящего микроавтобуса 11 детей. Никто не пострадал, но транспортное средство полностью сгорело. Инцидент произошел 14 мая.