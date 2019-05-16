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Шесть человек пострадали в ДТП с общественным транспортом в Уфе

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В Уфе столкнулись микроавтобус, автобус и грузовая «Газель». Пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Республики Башкортостан.

Авария произошла в четверг, 16 мая, около 8:00 на остановке «Театр кукол». По предварительной информации ГИБДД, 28-летний водитель грузовика «Газель» столкнулся с пассажирским микроавтобусом Ford Transit, который двигался в попутном направлении. После этого Ford отбросило на автобус «НефАЗ», пишет ИА «Башинформ».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Газели» получил различные травмы и был госпитализирован. Также в больницу были доставлены пять пассажиров микроавтобуса. Их осматривают медики.

На месте аварии работали спасатели, медики и полиция. Отмечается, что из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка.

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