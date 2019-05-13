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Жильцов дома в Тольятти эвакуировали из-за угрозы падения башенного крана

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Фото: vk.com
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Более 140 жильцов девятиэтажного дома в Тольятти эвакуировали в понедельник, 13 мая, из-за угрозы падения башенного крана. Об этом сообщает ГУМЧС по Самарской области.

По предварительной информации, из-за порывов ветра башенный кран высотой 45 метров съехал одним колесом с рельса, угол наклона от оси составляет до 15 градусов.

«Проведена эвакуация жильцов 3-го и 4-го подъездов в количестве 146 человек», — говорится в сообщении.

Сейчас строительная компания, которой принадлежит кран, проводит подготовительные работы по его креплению металлическими тросами к бетонным конструкциям.

Ранее в апреле сообщалось, что стрела башенного крана обрушилась на электрическую будку рядом с жилым домом в Казани. Она повредила бетонный забор и автомобиль, который стоял рядом с будкой. В результате происшествия никто не пострадал.

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