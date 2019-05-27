Прямой эфир

Два человека погибли в результате обрушения крыши на заводе в Китае

0
Фото: Global Look Press/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека погибли, 15 пострадали в результате частичного обрушения крыши в цеху одного из литейных заводов города Чанчжоу в восточной китайской провинции Цзянсу.

Инцидент произошел под воздействием плохой погоды. Крыша цеха, вероятно, не выдержала воды и обрушилась на рабочих, находившихся внутри, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

С травмами разной степени тяжести все пострадавшие были доставлены в больницы. Отмечается, что пять человек находятся в критическом состоянии.

20 мая три человека стали жертвами обрушения крыши бара в Китае. В результате обрушения кровли бара погибли три человека, еще 87 пострадали. 17 человек были доставлены в больницу для оказания помощи, еще 17 госпитализированы для дальнейшего обследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв обрушения крыши здания в Шанхае выросло до семи человек
В подмосковном ТЦ обрушился потолок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017