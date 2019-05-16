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Число жертв обрушения крыши здания в Шанхае выросло до семи человек

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Число жертв обрушения крыши здания в Шанхае увеличилось до семи человек, пишет в четверг, 16 мая, «РИА Новости» со ссылкой на местную администрацию.

«По состоянию на 18:10 (13:10 мск) спасателям удалось вытащить из-под завалов 21 пострадавшего, из них семь человек скончались, несмотря на усилия врачей», — говорится в сообщении.

ЧП произошло 16 мая в районе Чаннин на улице Чжаохуа. Частично обрушилась крыша здания автодилера Mercedes-Benz, где проводили ремонтные работы. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Площадь обрушения составила около 1 тыс. кв. м.

Причиной аварии могли стать нарушения при проведении ремонтных работ. По словам очевидцев, сначала был слышен громкий хлопок, похожий на взрыв.

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