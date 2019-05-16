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Пять человек погибли в результате обрушения крыши здания в Шанхае

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Пять человек погибли в результате обрушения крыши здания в Шанхае. Об этом пишет китайский портал CNA.

ЧП произошло 16 мая в районе Чаннин на улице Чжаохуа. Частично обрушилась крыша здания автодилера Mercedes-Benz, где проводили ремонтные работы, пишет телеканал «360». В результате под завалами оказались около 20 рабочих. По состоянию на 11:45 мск спасателям удалось вытащить из-под завалов 19 человек, пятеро из них, несмотря на усилия медиков, скончались, сообщает 16 мая «РИА Новости».

Травмы получили 14 человек, их состояние оценивается как стабильное. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. Площадь обрушения составила около 1 тыс. кв. м.

Как сообщает телеканал «Звезда», причиной аварии могли стать нарушения при проведении ремонтных работ. По словам очевидцев, сначала был слышен громкий хлопок, похожий на взрыв.

15 марта в результате схода оползня в 18:00 по местному времени (13:00 мск) произошло обрушение нескольких жилых зданий, части местной больницы, здания кредитной ассоциации и бани в городе Линьфэнь на севере Китая, 13 человек удалось спасти из-под завалов. 19 марта стало известно, что 15 человек погибли.

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