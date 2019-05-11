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Семеро японских школьников пострадали при обрушении навеса от солнца

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Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda/AFLO
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Семеро школьников младших классов в японском городе Кагамииси получили травмы после того, как во время спортивных соревнований рухнул тяжелый навес от солнца. Об этом в субботу, 11 мая, сообщает NHK.

Школьники госпитализированы. Отмечается, что навес был сбит мощным порывом ветра, который характерен для этой местности при резком повышении температуры. В городе установилась жаркая погода, термометр достигает 30 градусов.

В сентябре 2018 года по меньшей мере 160 учеников начальных классов и преподаватели оказались заблокированы в загородном пансионате в пригороде японского Киото из-за тайфуна «Джеби».

Стихия повалила деревья в районе здравницы, перекрыв ведущие к ней дороги. Двух детей, которым стало плохо, экстренно эвакуировали на вертолете.

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