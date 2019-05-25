Лифт с молодой мамой рухнул в многоэтажке в Ростове

В Ростове-на-Дону упал лифт жилой многоэтажки, в кабине которого находилась женщина. Инцидент произошел в доме на улице Творческой в микрорайоне «Северный» в пятницу, 24 мая.

Как пишет информационный портал «161.ru», местную жительницу спасло то, что сработали предохранители, которые остановили кабину после обрыва. Выбраться женщине помогли соседи, достав ее через крышу лифта. Пострадавшая в шоковом состоянии тут же отправилась домой, где ее ждал двухмесячный ребенок.

По словам жильцов, кабина неоднократно ломалась и последние три-четыре дня она находилась на ремонте, поэтому непонятно, как молодая мама смогла в него попасть.

Согласно официальной информации, 22-этажный дом, где произошло ЧП, строил «Донстрой», который является управляющей компанией здания. Комментариев от застройщика журналистам получить пока не удалось, в офисе не отвечают на звонки.

В марте 2018 года в многоквартирном доме в Симферополе упал лифт. Женщина и ее малолетний ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью.