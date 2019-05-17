Компанию «СПб-Лифт» в Пензе оштрафовали на 4 млн рублей. Ранее на 6-м Медиафоруме Общероссийского народного фронта президенту РФ Владимиру Путину пожаловались на дом с неработающими подъемниками. В жилом здании на седьмом этаже взаперти оказались ветераны ВОВ.