Женщина и ребенок погибли при падении лифта в Симферополе

В одном из домов Симферополя при падении лифта погибли женщина и ее малолетний ребенок, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Крым.

Трагедия произошла в доме по улице Балаклавская. Женщина и ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Виновникам трагедии грозит вплоть до 10 лет лишения свободы.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства инцидента, назначены судебные экспертизы.