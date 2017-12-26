Лифт с женщиной и ребенком упал в Домодедово

Лифт, внутри которого были женщина и ее ребенок, неожиданно оборвался и пролетел пять этажей в одной из многоэтажек подмосковного города Домодедово. Об этом сама пострадавшая рассказала в эфире «Радио 1».

Инцидент произошел в третьем подъезде в доме на улице Курыжова, 19/3. По словам Натальи, они с ребенком зашли в лифт на 11 этаже, нажали на кнопку, двери закрылись.

«Сначала он потихоньку ехал вниз, потом просто оборвался. Мы были практически в свободном падении. Остановились где-то на шестом этаже от достаточно резкого удара», — рассказала женщина.

Она добавила, что у дочери началась паника. Чтобы не получить травмы, им пришлось присесть и держаться за поручень.

Трагедии удалось избежать благодаря сработавшему тормозу, пишут «Дни.Ру». Пассажиры физически не пострадали, однако ребенок очень сильно испугался.

Причины произошедшего пока неизвестны, однако дом и лифт относительно новые — здание было построено около четырех лет назад, сообщает телеканал «360».

Портал iz.ru писал ранее, что 19 декабря лифт, в котором находились шесть человек, упал в подвал многоэтажного дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Трос грузового лифта оборвался в районе второго этажа.