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Семь человек погибли при падении лифта в медучреждении в Египте

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Фото: Global Look Press/Ahmed Gomaa
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Семь человек погибли, еще четверо пострадали в результате падения лифта в Египте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Аль-Яум ас-Сабиа».

Обрушение лифта с большой высоты произошло в хирургическом отделении медицинского центра в городе Бенха (провинция Кальюбия) в 40 км от Каира. В результате случившегося лифт сильно деформировался.

Основной причиной трагедии стал перегруз лифта. В числе погибших оказались посетители больных, которые проходят лечение в медучреждении.

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