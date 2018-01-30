Семь человек погибли при падении лифта в медучреждении в Египте

Семь человек погибли, еще четверо пострадали в результате падения лифта в Египте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Аль-Яум ас-Сабиа».

Обрушение лифта с большой высоты произошло в хирургическом отделении медицинского центра в городе Бенха (провинция Кальюбия) в 40 км от Каира. В результате случившегося лифт сильно деформировался.

Основной причиной трагедии стал перегруз лифта. В числе погибших оказались посетители больных, которые проходят лечение в медучреждении.