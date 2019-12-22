Прокуратура начала проверку после обрушения здания в Омске

Прокуратура Кировского округа в Омске проводит проверку по факту обрушения четырехэтажного здания на комбикормовом заводе, в результате которого один человек погиб. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Прокуратура Кировского округа Омска организовала проведение проверки в связи с обрушением здания при проведении работ по его демонтажу, в результате которого пострадали находившиеся поблизости рабочие», — отмечается в сообщении.

После проверки прокуратура даст оценку законности проведения монтажных работ. После получения результатов и при наличии оснований «будут приняты меры прокурорского реагирования». Отмечается, что в данный момент проводятся работы по разбору завалов.

Кроме того, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Омской области Лариса Болдинова рассказала ТАСС, что из-под завалов было извлечено тело погибшего мужчины.

Ранее в этот день сообщалось о том, что при обрушении здания один человек погиб и один пострадал.

Утром 22 декабря на комбикормовом заводе частично обрушились три этажа четырехэтажного здания. Допускается вероятность обрушения перегородки первого этажа. Отмечалось, что здание не эксплуатировалось, в нем вели работы по демонтажу. На месте происшествия работают 31 спасатель и восемь единиц техники.