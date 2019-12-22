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Один человек погиб при обрушении здания в Омской области

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Фото: МЧС РФ
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Один человек погиб и один пострадал при обрушении четырехэтажного здания на комбикормовом заводе в Омской области. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 22 декабря.

«Пострадали два человека, один из них погиб», — сообщил источник агентства.

По последним данным, на комбикормовом заводе частично обрушились три этажа четырехэтажного здания. Допускается вероятность обрушения перегородки первого этажа. По информации «Интерфакса», здание не эксплуатировалось, в нем вели работы по демонтажу.

На месте происшествия работают 31 спасатель и восемь единиц техники.

Ранее, 18 декабря, архитектор Эрика Тишман погибла в Нью-Йорке после падения обломка фасада 17-этажного здания. Женщина скончалась от черепно-мозговой травмы до приезда медиков.

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