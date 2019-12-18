Два человека погибли при обрушении ограды университета в Саудовской Аравии

Два человека погибли и 13 пострадали в результате обрушения ограждения вокруг университета Аль-Маарифа в пригороде саудовской столицы Эр-Рияде — Ад-Дария. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный новостной портал «Аджиль».

Каменное ограждение обрушилось во вторник. Десять человек смогли покинуть здание, отмечается в сообщении. На опубликованных фотографиях виден частично упавший на парковку высокий забор и проводимую из-под завалов эвакуацию.

В январе 2018 года после футбольного матча между сборными Омана и ОАЭ обрушилось заграждение на одной из трибун стадиона. Как минимум 40 человек пострадали.