Мост рухнул на Сахалине при проезде грузовика

Мост рухнул в Охинском районе Сахалинской области при проезде грузовика с продуктами питания. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что инцидент произошел накануне, когда местный предприниматель на двух грузовиках организовал перевозку продуктов питания в село Рыбновск. Под весом одной из машин мост разрушился, грузовик упал в реку на лед.

«Экипаж в безопасности, в ближайшее время попавшее в ДТП транспортное средство будет отбуксировано к населенному пункту», — отмечается в сообщении.

В правительстве отметили, что готовы предоставить району материалы для ремонта моста. Сооружение соединяло село Рыбновск с райцентром — городом Оха.

В ночь на 4 декабря в Иркутской области рухнул мост через реку Макаровку, не выдержав веса 60-тонного грузовика марки Scania. В результате обрушения никто не пострадал, однако из-за произошедшего на 76-м км автодороги Усть-Кут–Киренск оказалось полностью перекрыто движение транспорта.