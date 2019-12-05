Число жертв при обрушении дома в Польше возросло до шести человек

Шесть человек погибли при обрушении жилого трехэтажного дома в городе Щирк на юге Польши. Тела найдены во время разбора завалов. Об этом в четверг, 5 декабря, рассказал журналистам глава Шленского воеводства Ярослав Вечорек.

«Найдена шестая жертва взрыва газа. Это взрослый человек», — приводит его слова ТАСС. Таким образом, жертвами инцидента на данный момент стали четверо взрослых и двое детей.

Ранее, в этот же день, сообщалось о пяти погибших. Последним оказался ребенок.

Спасатели заявили, что будут продолжать работы, пока не убедятся, что под завалами никого не осталось. Изначально предполагалось, что внутри могли находиться восемь человек. Участие в операции принимают 12 пожарных бригад.

Взрыв газа произошел вечером, 4 декабря, на горнолыжном курорте Щирк на юге Польши. Разбор завалов начался в тяжелых погодных условиях. Большая часть работ идет вручную, без использования оборудования и техники.