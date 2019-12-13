Обрушились перекрытия и крыша горящего склада в Москве

На горящем складе с тканями в Москве обрушились перекрытия на площади 50 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по столице в пятницу, 13 декабря.

«Произошло обрушение конструкций перекрытия на площади 50 кв.м. Подразделения работают с соблюдением техники безопасности», — отметили в пресс-службе.

Представитель экстренных служб Москвы сообщил «РИА Новости», что на складе обрушилась крыша на площади 100 кв. м. Пожару присвоен третий уровень сложности.

Сообщение о возгорании в Москве по адресу: Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2 поступило в МЧС в 12:10 мск. По данным МЧС, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м. Источник агентства городских новостей «Москва» в экстренных службах уочнил, что площадь пожара возросла до 7 тыс. кв. м.

Телеканал «360» сообщает, что в результате возгорания пострадал один человек, медики оказывают ему первую помощь.

Огонь тушат два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ), 42 единицы техники и более 120 пожарных. На место ЧП прибыл заместитель министра МЧС России Илья Денисов.