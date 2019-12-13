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Крупный пожар произошел на складе тканей в Чертаново

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Пожар произошел на складе тканей в районе Чертаново Центральное в Москве. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:10 мск. «По адресу Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2 произошло возгорание на складе тканей», — заявил источник агентства городских новостей «Москва» в экстренных службах. Площадь пожара возросла до 3 тыс. кв. м. Объявлен повышенный уровень сложности.

Пожарный вертолет вылетел на тушение возгорания, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) города Москвы.

Обрушилась кровля, пострадал один человек. Врачи оказывают ему первую помощь, сообщает телеканал «360».

Опубликовано видео с места пожара. На кадрах видно, как над крышами складских помещений поднимается густой черный дым.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице, что возгорание происходит в складском здании. «Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации пожара на площади 200 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в ведомстве.

Движение в районе горящего склада затруднено. В МЧС призвали водителей заранее выбирать пути объезда и не создавать помех пожарно-спасательной технике.

21 ноября склад загорелся на юго-востоке Москвы. Произошло возгорание складируемых вещей на площади 100 кв. м.

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