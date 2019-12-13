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Второй вертолет подключился к тушению пожара на складе в Москве

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Фото: агентство городских новостей "Москва"
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Второй пожарный вертолет Ка-32А Московского авиационного центра (МАЦ) подключился к тушению горящего склада в районе Чертаново Центральное в Москве.

На видео, снятом «Известиями» на месте происшествия, на котором можно разглядеть, как два вертолета пытаются потушить пожар. На кадрах также видно, как от объекта возгорания идет темно-серый столб дыма.

Как сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах, площадь пожара увеличилась до 7 тыс. кв. м. На месте пожара задействованы 42 единицы техники и более 120 пожарных, сообщили «Известиям» в пресс-службе столичного главка МЧС. ТАСС отмечает, что на место прибыл замминистра МЧС Илья Денисов.

Ранее в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы сообщили, что один пожарный вертолет вылетел на тушение возгорания.

Сообщение о пожаре в столице по адресу Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2 поступило в МЧС в 12:10 мск ранее в пятницу. Горит склад тканей. По последним данным, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м. Объявлен повышенный уровень сложности.

Телеканал «360» отмечает, что в результате пожара обрушилась кровля склада и пострадал один человек. Медики оказывают ему первую помощь.

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