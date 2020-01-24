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СМИ сообщили о обрушении крыши вагоносборочного цеха под Кемерово

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Фото: соцсети
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Кровля вагоносборочного цеха обрушилась на предприятии в городе Прокопьевск Кемеровской области. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Обрушение произошло из-за того, что кровля не выдержала тяжести снежного покрова. В результате происшествия пострадал один рабочий.

В момент инцидента в цеху находилось более 20 человек. Почти все они самостоятельно покинули здание.

25 декабря 2019 года обрушились межэтажные перекрытия в здании мебельной фабрики в юго-востоке Москвы. В результате инцидента пострадал один человек.

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